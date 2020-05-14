Правительство Кыргызстана выплатило компенсацию в миллион сомов семье медработницы Жузумкан Кокумбаевой, которая скончалась 2 мая. В конце апреля врачи обнаружили у неё коронавирусную инфекцию после чего перевели на лечение в Республиканскую инфекционную больницу, где она и скончалась.

Врачи во время лечения поставили ей диагноз: двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, синдром полиорганной недостаточности и отек головного мозга. У Кокумбаевой также были сопутствующие заболевания — гипертония и атеросклеротический кардиосклероз.

Кокумбаева была руководительницей группы семейных врачей в ЦСМ №3 в Бишкеке.Там, она и ещё 8 других сотрудников заразились коронавирусом.

В минздраве сообщили, что компенсационную выплату правительство перечислило с депозитного счёта минздрава и фонда обязательного медицинского страхования.

О положенных компенсациях заражённым коронавирусом врачам и их семьям в случае смерти властям удалось договориться только 6 мая. Тогда правительство заявило о выделении 50 миллионов сомов в качестве финансовой поддержки медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Так, зараженным медикам должны выплатить 200 тысяч сомов компенсации, а семье погибших — миллион сомов.

Выделенных 50 миллионов хватит на 246 компенсаций — если считать одну компенсацию за смерть врача и остальную сумму направить в качестве компенсаций за заражения.

На 14 мая в Кыргызстане зафиксированы 248 случаев заражения среди медработников. С начала эпидемии в стране медики неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

Однако власти говорили, что у медиков достаточно защитных костюмов и масок, и возможно они просто не следовали инструкциям при работе с зараженными COVID-19.

Заглавное фото: Кабар.