Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев на брифинге 14 мая заявил, что Всемирным банком для Ошской области рассматривается вопрос о выделении 60 млн долларов США. Половину из этих средств — 30 млн долларов — планируют направить в сферу туризма.

«После того как победим этот вирус, мы приложим все усилия для развития внутреннего и внешнего туризма, созданию благоприятных условий для иностранных гостей и кыргызстанцев […] Мы работаем под лозунгом “будем народом путешественников, а не политиков”», — рассказал полпред.

Жылкыбаев объяснил, что под тратами на сферу туризма также подразумевается строительство дорог, снабжение чистой воду и проведение культурных мероприятий.

Согласно статистике за 2018 год 17,3% компаний, связанных с туризмом, находятся в Ошской области — это второй показатель после Бишкека. В столице страны расположились 18% всех компаний.

По информации Нацстаткома за прошлый год Кыргызстан посетили 1 млн 779 тысяч туристов — в сравнении с 2018 годом показатель вырос почти на 400 тысяч. Из прибывших туристов 810 тысяч предпочли отдых в организованном секторе туризма, другими словами, приехали в Кыргызстан по путевкам или организованным турам.

Туристы за прошлый год потратили в нашей стране 613,1 млн долларов, это больше на 160 миллионов, чем в 2018 году.