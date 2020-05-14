За сутки в Кыргызстане выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекции среди медработников.

Бишкек – 5

Ош – 1

Нарын – 1

Из стационаров республики выписалось 3 медработника.

Всего среди медицинских работников с диагнозом COVID-19 зафиксировано 248 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 192 медработника.

Заражение медиков фиксируются с 3 апреля и Минздрав объявляет о новых случаях практически каждый день.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19. Кокумбаева работала в ЦСМ №3 в Бишкеке.