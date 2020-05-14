За сутки в Кыргызстане выявили 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекции среди медработников.
- Бишкек – 5
- Ош – 1
- Нарын – 1
Из стационаров республики выписалось 3 медработника.
Всего среди медицинских работников с диагнозом COVID-19 зафиксировано 248 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 192 медработника.
Заражение медиков фиксируются с 3 апреля и Минздрав объявляет о новых случаях практически каждый день.
На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.
Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.
13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19. Кокумбаева работала в ЦСМ №3 в Бишкеке.