Минздрав сообщил о еще двух смертях пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

Это 84-летняя женщина в Нарынской области, у которой диагностировали внебольничную пневмонию и дыхательную недостаточность третьей степени. В анамнезе заболевание почек и перенесенная операция.

«Она с апреля несколько раз обращалась в медучреждения. 13 мая обратилась за медпомощью с дыхательной недостаточностью, была принята в областную больницу, состояние ухудшилось и ее перевели в реанимацию. Взяли анализы на коронавирус — уже в посмертном анамнезе указано, что результаты теста были положительными», — сообщил замминистра Нурболот Усенбаев.

По его словам, похороны женщины провели вчера, соблюдая все меры предосторожности. В селе, где она жила, работает эпидбригада.

Также скончался 55-летний мужчина в инфекционной больнице в Бишкеке, он находился в реанимации. Минздрав сообщил, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

«Он поступил в начале месяца, состояние не улучшалось, находился в реанимации и скончался. В анамнезе были хронические заболевания», — рассказал замминистра.

Всего в Кыргызстане умерли уже 14 человек с коронавирусом, в том числе врач.