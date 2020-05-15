Минздрав сообщил, что 5 мая в Республиканскую клиническую инфекционную больницу поступил экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев.

Ему диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, болезнь протекает тяжело. У его жены также выявили коронавирус.

По данным Минздрава, 12 мая его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии РКИБ из-за ухудшения состояние здоровья.

На сегодняшний день Чолпонбаев находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Мукар Чолпонбаев сейчас не может дышать самостоятельно, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние стабильно тяжелое. А его супруге уже лучше, ее лечим в обычной палате», — сообщил главврач РКИБ Гулжигит Аалиев.

По состоянию на 15 мая в стране зафиксировано 1 111 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевшими считаются 745 человек. За все время умерли 14 человек, у которых был диагностирован COVID-19.