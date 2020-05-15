Госрегистрационная служба провела расследование о массовой прописке избирателей в Оше, Токмаке и Караколе перед выборами в местные кенеши, которые должны были состояться в апреле 2020 года. Людей из близлежащих населенных пунктов массово прописывали в одних и тех же домах и квартирах.

После расследования стало известно, что больше всего случаев смены прописки было зафиксировано с 1 по 29 февраля 2020 года.

В Оше за указанный период зафиксировано 33 448 случаев перерегистрации. При этом, в январе было всего 4 478 фактов перерегистрации, в декабре 2019 года — 1 706, а в ноябре 1 369 фактов перерегистрации;

В Токмаке за февраль зафиксировали 4 574 случая перерегистрации. В январе было 2 266 фактов перерегистрации, в декабре 2019 года — 369, а в ноябре 338 случаев перерегистрации;

В Караколе в феврале зафиксировали 3 160 случаев регистрации. При этом, данные на январь говорят о 213 фактах перерегистрации, в декабре 2019 года таких случаев было 196, а в ноябре — 134.

В ГРС назвали количество случаев перерегистрации в феврале 2020 года в Оше, Караколе и Токмаке «аномальными». Согласно закону, в список избирателей на местных выборах включаются граждане Кыргызстана, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. Принадлежность к местному сообществу должна быть подтверждена в паспорте отметкой о прописке.

«Однако, многие из тех, кто осуществил регистрацию по новому адресу, не прошли процедуру изменения нового адреса в чипах идентификационных карт или же не поменяли свои паспорта образца 2004 года. В связи с этим они не включены в предварительный и контрольный списки избирателей», — говорится в сообщении ведомства.

В Оше из 41 887 граждан, осуществивших регистрацию по месту постоянного проживания, заменили паспорта или изменили информацию на чипе паспорта с 1 ноября 2019 года по 13 мая 2020 года только 9 994 граждан.

В Токмок из 7 691 граждан заменили паспорта или изменили информацию на чипе паспорта с 1 ноября 2019 года по 13 мая 2020 года только 3 575 граждан.В Караколе из 3 782 граждан заменили паспорта или изменили информацию в чипе паспорта с 1 ноября 2019 года по 13 мая 2020 года только 1 581 граждан.

По данным ГРС, комиссия, проводившая расследование этого дела, «выявила ряд нарушений при регистрации граждан сотрудниками территориальных подразделений».

Поэтому, в правоохранительные органы отправят материалы проверки в отношении заведующего ЗАГСом Алайского района для дачи правовой оценки. Также будет рассмотрена ответственность заведующих ЗАГСом города Токмок, Аламединского района Бишкека, города Ош, Тюпского района Иссык-Кульской области, Араванского района Ошской области и города Каракол. За ненадлежащие исполнение обязанностей примут дисциплинарные взыскания в отношении 44 сотрудников ЗАГСов территориальных подразделений и руководителей ЦОНов. Кроме того, планируется внести изменения в законодательство в части понятия «фиктивная регистрация».