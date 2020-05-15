В Нарынской области комиссия выясняет причины вспышки заражения COVID-19 в больнице. Туда направлен замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев и начальница Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

«Принято решение об усилении эпидемиологических мер по борьбе с инфекцией в родильном отделении», — сообщил замминистра Усенбаев.

По словамНурболота Усенбаева, его коллеги Каратаев и Акматова будут изучать ситуацию в роддоме и принимать решение о возможном его переносе, также чиновники минздрава должны предпринять меры, чтобы заражение не продвигалось дальше.

Ранее Каратаев также посещал больницу Оша, врачи которой жаловались на очаг инфекции на работе, отсутствие безопасных условий и заражение среди медиков. В обращении они жаловались на главврача, но Каратаев сказал, что «там уже все опровергли».

Заражение рожениц

В Нарынской областной больнице коронавирус обнаружили у восьми рожениц — они получают лечение, их состояние удовлетворительное. Заражены COVID-19 также шесть членов семей этих женщин и 11 медработников этой больницы.

О заражении детей в родильном отделении не сообщали, но в Кыргызстане есть уже порядка 12 младенцев с COVID-19.