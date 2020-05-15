Чартерным рейсом 15 мая в Кыргызстан из Стамбула прибыли 330 человек. Их отправят в обсервацию — если у кого-то из них обнаружат коронавирус, то его госпитализируют и контактные с ним лица останутся под надзором врачей.

Остальных пассажиров должны отпустить в домашний карантин после первого отрицательного анализа на коронавирус. Сейчас в обсервации находятся уже более 1500 человек.

Накануне в страну вернулись больше 350 человек из Кувейта, Катара, Японии, Кореи, России и Германии. Они также направлены в обсервацию.