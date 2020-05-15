Парламент 14 мая в первом чтении принял поправки в республиканский бюджет на 2020 год. За принятие документа проголосовали все 107 депутатов, зарегистрированных на заседании.

По скорректированной версии, его доходы сокращаются на более чем на 30 млрд сомов по сравнению с утвержденным бюджетом. Теперь они должны составить 133 млрд сомов вместо ранее прогнозируемых 163,7 млрд сомов.

Расходы также сокращаются – вместо 171,6 млрд сомов государство потратит 161,3 млрд сомов вместо. Этот дефицит бюджета будет рекордным для Кыргызстана – 28,4 млрд сомов.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева пояснила, что такой большой дефицит связан с большими выпадениями у Налоговой и Таможенной служб – 30-33 млрд сомов. По ее словам, в расходной части бюджета больше нечего сокращать.

«Мы и так все расходы сократили – командировки, неприоритетные расходы. Сокращать уже практически нечего, потому что заработные платы, пенсии, пособия, а также отрасли, здравоохранение, силовой блок не можем сократить. По этой причине разница становится такой большой. Соответственно, дефицит большой», – пояснила Жеенбаева.

Бюджет 2020 года одобрялся парламентом с дефицитом в 10 млрд сомов, но из-за пандемии коронавирсной ситуация изменилась, так как в стране уже больше месяца не могут полноценно работать все предприятия и компании.