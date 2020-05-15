Депутаты 14 мая одобрили в первом чтении законопроект о снижении избирательного порога с 9% до 7% от голосов избирателей, пришедших на участки. Партии должны преодолеть этот барьер, чтобы пройти в парламент.

За принятие документа проголосовал 101 депутат из 107 присутствовавших на заседании. Шесть проголосовали против.

В справке-обосновании авторы законопроекта отмечают, что «для прохождения 9% порога партиям необходимо иметь авторитет и поддержку среди населения, использовать большие финансовые и административные ресурсы», а снижение порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте.

На выборах в 2010 году в Кыргызстане избирательный порог составлял 5%, но его повысили до 7% перед выборами 2015 года. Согласно же изменениям, одобренным этим же созывом парламента в 2017 году, желающие пройти в Жогорку Кенеш партии должны набрать не менее 9% от голосов избирателей, пришедших на участки.

Депутаты решили снизить избирательный порог незадолго до выборов в парламент, которые планируются в октябре этого года.