Замминистра образования Надира Джусупбекова сообщила, что из-за пандемии коронавируса последний звонок у выпускников пройдет онлайн.

«С учетом сложившейся ситуацией в стране, в этом году проведем его в онлайн режиме. Наши журналисты запустили акцию #менбүтүрүүчүмүн или #явыпускник, которая пройдет по телеканалам и социальным сетям. Поэтому прошу всех звезд и известные личности, присоединиться к данной акции. Поздравим и поднимем настроение нашим выпускникам!», — сказала она.

Кыргызские школьники перешли этой весной на онлайн обучение. Школы, университеты и детские сады были временно закрыты на период режимов ЧС и ЧП. Но перенести в онлайн общереспубликанское тестирование не удалось.

ОРТ проведут в июне — основной тест первого этапа 21 июня, а предметный — 22 июня.

Основной тест второго этапа 24 июня, а предметный — 25 июня. Регистрация на тестирование закончилась 15 мая.

Результаты тестирования разошлют ученикам с 13 по 19 июля. С 1 июля начнется прием документов в средние специальные учебные заведения — это колледжи, лицеи, училища. Поступление в вузы пройдет в три тура 20 июля, 27 июля и 3 августа.