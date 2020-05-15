Депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс»)

Правовая клиника «Адилет» проанализировала законопроект «О манипулировании информацией» и заключила, что он «грубо» нарушает права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Законопроект 14 мая вынесли на общественное обсуждение, его автор — депутат Гульшат Асылбаева. В нем она предложила ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

«Клооп» перечисляет предложенные в законопроекте пункты, а также приводит к ним критику юристов.

Закон «О манипулировании информацией».

Наименование закона всегда должно быть связано с той сферой, которую он регулирует. Изучив закон, юристы решили, что название проекта и его содержание не связаны между собой. При этом следует особо отметить, что сам законопроект не раскрывает термин «манипуляция информации», а по всему тексту проекта закона он указывается лишь единожды — только в его наименовании.

«Владелец сайта или страницы в интернете обязан […] не распространять ложную или недостоверной информацию, [а также] осуществлять модерирование сайта или страницы сайта в целях предотвращения нарушений».

Законопроект не содержит определения понятий «владелец сайта» и «владелец страницы», что является достаточно критичным пробелом. Юристы считают, что если с термином «владелец сайта» можно предположить, что это правообладатель сайта, то с термином «владелец страницы» все достаточно сложно.

Остается неясным является ли пользователь социальной сети «Фейсбук» или «Инстаграм» владельцем своей страницы в юридическом понимании этого термина или его страницей владеет соцсеть.

Требование проекта не распространять ложную информацию юристы назвали излишней, так как в действующем законодательстве уже имеются аналогичные требования.

Например, если о вас распространяют порочащую честь и достоинство информацию, вы вправе обратиться в суд с гражданским иском.

Если же распространяемая информация направлена на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, то правоохранительные органы возбудят уголовное дело на автора.

«Статистика количества [таких исков], говорит о том, что эти механизмы используются довольно часто», — заявили юристы.

Регулирование недостоверной информации также опасно тем, что пользователь интернета не всегда может знать о достоверности информации, которую распространяет. Такое требование, по мнению правозащитников, может привести к самоцензуре — пользователи будут бояться писать свое мнение или мысли, из-за страха, что их привлекут к ответственности.

«Владелец сайта или страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений».

Юристы считают, что право на анонимность в сети интернет — это право каждого гражданина, именно он должен решать будет он писать от своего имени или нет.

Кроме того, во всех крупных соцсетях есть встроенные механизмы, которые позволяют блокировать пользователя, посредством подачи жалобы на опубликованную информацию, если он призывает нарушать или нарушает законодательство.

Правоохранительные органы и органы нацбезопасности обладают всеми необходимыми полномочиями и техническими средствами для поиска лиц, которые нарушают законодательство. В итоге, из-за незначительного числа людей, которые нарушают законодательство, будут ограничены права всех граждан. Юристы считают требование о публикации своих реальных личных данных «несоразмерным ограничением».

А с технической точки зрения и вовсе «абсурдной». Если этот законопроект примут, то целый госорган должен будет заниматься проверкой всех сайтов и страниц пользователей социальных сетей на предмет того, указали ли они свою фамилию и инициалы или нет. Учитывая количество пользователей интернета — это «заведомо невыполнимое требование».

«Уполномоченный государственный орган наделяется правом выносить решение о досудебном ограничении доступа к информации, имеющей признаки ложной или недостоверной».

Именно суд и только суд вправе определять является информация ложной или недостоверной, или нет. Для того, чтобы установить юридический факт, что информация является ложной или недостоверной, необходимо заключение соответствующей судебно-лингвистической экспертизы.

В анализе говорится, что предоставление столь широких полномочий базы отдельному госоргану может привести к злоупотреблению полномочиями, и использования этого механизма для введения цензуры в интернете.