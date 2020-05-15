Мирлан Жээнчороев

И к поправке в статье об экономической контрабанде возникли вопросы — их задал депутат Мирлан Жээнчороев.

«Экономическая контрабанда. Поясните, почему вы признаете утратившим силу [графу] “должностным лицом с использованием служебного положения”? То есть, если таможенный чиновник или руководство воспользуется положением и будет заниматься контрабандой — то как их привлекут к ответственности?» — спросил депутат у презентовашего поправки замглавы МВД Памира Асанова.

Депутат напомнил ведомству, что использование служебного положения — это отягчающее обстоятельство.

«Обоснование. Почему именно эта статья декриминализируется?» — потребовал политик ответа.

Асанов ответил, что многого не знает, потому что в разработке участвовали в том числе представители Таможенной службы. Асанов не участвовал в разработке законопроекта — еще до вопроса Жээнчороева он объяснял депутату Зарылбеку Рысалиеву, что просто зачитывает поправки, придуманные правительственной комиссией.

Кто ответит?

Памир Асанов

Асанов предложил задать все вопросы таможне. На что Жээнчороев спросил о том, какие ведомства будут привлекать к ответственности за контрабанду.

«Финполиция, ГКНБ», — ответил Асанов.

«Тогда причем тут Таможенная служба? Они сами себя, что ли, освобождают от ответственности?» — спросил Жээнчороев.

Депутат обвинил чиновника в неготовности к докладу и предложил либо сменить докладчика, либо снять рассмотрение поправок с повестки дня. Недоработки в законопроекте признала и глава комитета Наталья Никитенко. Она заявила, что вероятно к законопроекту будет много вопросов в парламенте.

Кашкар Джунушалиев

За своего коллегу заступился глава МВД Кашкар Джунушалиев, сидевший за спиной Жээнчороева. Он сказал, что в рабочей группе, создавшей поправки, была финансовая полиция и ее специалисты есть на заседании — вот они и ответят на вопрос Жээнчороева.

«Мы же не профессионалы, на все вопросы отвечать, хоть и докладчики. Я министр, но никогда не отвечу на эти вопросы. Извините меня», — сказал глава МВД. Тогда Наталья Никитенко заметила, что докладчик должен отвечать на все вопросы и у него должно быть достаточно знаний для этого.

С критикой к докладу выступил и второе лицо в комитете — Искендер Матраимов. Он раскритиковал правительство за то, что оно инициирует поправки, а потом отправляет докладчиков в надежде, что проект быстро рассмотрят.

«Если бы вы попросили рассмотреть поправки на неделю позже, например, признайте, этого бы не было (о неподготовленности докладчика). Потребовали сегодня рассмотреть. Большой вопрос к правительству. Считаю, что рассмотрение поправок нужно убрать из повестки дня. К другим моментам комментариев нет», — сказал он.

После решением депутатов законопроект сняли с повестки дня.

Контрабанда на таможне

Прошедший 2019 год ознаменовал себя коррупционными скандалами — самый большой резонанс вызвало антикоррупционное расследование журналистов о контрабанде и коррупции в таможне.

«Клооп», «Азаттык» и OCCRP опубликовали масштабное расследование о контрабанде и вывозе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Информаторы, документы, открытые данные подтверждали связь главы контрабандной сети Хабибулы Абдукадыра с кыргызской таможней.

По словам сотрудника Абдукадыра Айэркена Саймаити, убитого незадолго до выхода расследования, коррупционная сеть в таможне налаживалась через Раима Матраимова, который раньше занимал пост зампреда этого ведомства. Связь семьи Матраимова и Абдукадыра подтверждал и их общий бизнес. Кроме того, так или иначе связанными с компаниями Абдукадыра оказались и другие чиновники, например, глава Финпола Бакыт Таиров.

Матраимовы подали в суд на журналистов и пытались добиться запрета всех упоминаний своей семьи в антикоррупционном расследовании. Также они через суд потребовали рассекретить имена всех авторов — учитывая смерть информатора расследования суд отказал им в удовлетворении этих требований. Суд с журналистами продолжается, Матраимовы настаивают, что члены семьи не связаны с контрабандой.

Клан Матраимовых — это одна из наиболее влиятельных семей на юге Кыргызстана, члены которой занимают важные должности. Например, депутат Искендер Матраимов — второе лицо в комитете по правопорядку, его брат Раим — бывший зампред, другие братья — чиновник Финполиции, аким и глава фонда.

Среди родственников Матраимова и зампред МВД Памир Асанов — милицейский чиновник пенсионного возраста, который по закону должен был покинуть свой пост, является сватом влиятельной семье. Также родственными связями с кланом связан глава Финразведки Гуламжан Анарбаев.