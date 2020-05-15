В Кыргызстан прибыли две группы граждан — из Москвы и Франкфурта-на-Майне. Об этом Республиканский штаб сообщил вечером 14 мая.

Обе группы прилетели чартерными рейсами — 147 человек российскими авиалиниями и 59 кыргызстанцев — немецкими.

Среди вернувшихся из Германии 48 кыргызстанцев, работавших на круизном лайнере «Sea Chefs» и 11 граждан, которые находились в стране, но не смогли вернуться ранее из-за закрытия границ Кыргызстана.

Все новоприбывшие помещены в обсервацию. По правилам их отпустят в домашний карантин после первого отрицательного теста. Если будет обнаружен человек с коронавирусом, его госпитализируют, а контактные лица отправят в обсервацию.

14 мая кроме этих двух рейсов в Кыргызстан прибыли и 107 человек из Катара и Кувейта, еще 43 из Японии и Кореи.

По словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, в ближайшее время в Кыргызстан вернуть еще порядка 2000 граждан — а в обсервациях их ожидают более 1500 человек, в том числе ранее вернувшиеся из-за рубежа.