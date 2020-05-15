14 мая в Ноокатский район Ошской области привезли тело кыргызстанца умершего в России. Ранее у него был обнаружен COVID-19.

По словам пресс-секретаря УВД Ошской области Жениша Аширбаева, за последние 10 дней это уже третий умерший, у которого при жизни был коронавирус, тело которого привезли из России в область.

«Все тела были обернуты специальными защитными средствами, они прибыли в сопровождении родственников. На границе их встретили сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Тела умерших в тот же день были доставлены на кладбище. Мы объяснили их родственникам, что они не смогут отвести тела домой», — сказал Аширбаев.

Пресс-секретарь добавил, что сопровождающие родственники и водители были помещены в обсервацию.

В России по состоянию на 15 мая зарегистрировано свыше 250 тысяч случаев коронавируса — страна занимает второе место по этому показателю. Из них выздоровело уже 53 530 человек, умерло 2 305.

В Кыргызстане на 15 мая общее количество зараженных составило 1111 человек — 745 из них вылечились, умерло 14.