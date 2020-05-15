За сутки зафиксированы 29 новых зараженных — большая часть из них в Нарынской области, там коронавирус обнаружили у 11 человек. Шесть в Бишкеке, по четыре в Чуйской области и Оше, двое в Джалал-Абадской области и по одному в Ошской и Иссык-Кульской области.

Всего в стране 1111 зафиксированных случаев заражения. В том числе выздоровевшие и умершие. В больницах получают лечение 353 человека, в тяжелом состоянии пятеро, трое из них в реанимации.

5180 человек находятся в домашних карантинах под наблюдением врачей — это контактные лица зараженных. Еще 1532 на обсервации — это потому что многие недавно вернулись из-за рубежа, вскоре к ним присоединяться новые вернувшиеся. Вернуть в страну должны около 2000 человек.

Больше всего случаев заражения в Бишкеке — 302. А в Чуйской области 98.

Много случаев заражения и в Ошской области — 182, а в Оше 118.

В Джалал-Абадской области 153 случая заражения, а в Баткенской — 24.

В Нарынской области 163 случая заражения, а в Иссык-Кульской 13. В Таласской области зараженных нет.

Отдельно упомянуто о 58 случаях заражения среди кыргызстанцев, вернувшихся из Соль-Илецка.

Выздоровевшие

За сутки выписаны 10 человек — шесть в Бишкеке и четыре в Ошской области. Из них двое — медработники. У выписанных отрицательный тест на коронавирус, они должны провести под наблюдением врача две недели в самоизоляции.

Всего из больниц выписали уже 745 пациентов с отрицательными анализами на коронавирус.

Умершие

Умерли еще два пациента с коронавирусом — женщина в Нарынской области и мужчина в Бишкеке. Оба пациента были в тяжелом состоянии с хроническими заболеваниями. Всего в Кыргызстане умерли 14 человек с COVID-19, есть также случаи смерти кыргызстанцев в других странах — например, о смерти кыргызского паломника в Пакистане с положительными тестом на коронавирус. А мигрантское сообщество утверждает, в Кыргызстан из России отправили порядка 20 грузов 200 — с телами умерших кыргызстанцев, у которых ранее выявили коронавирус.