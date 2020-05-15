Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского штаба 15 мая, что эпидемиологическая обстановка в Нарыне остается сложной.

«Это говорит об отсутствии дисциплины, о том, что не соблюдаются требования домашнего карантина, в результате чего страдают невинные граждане. Яркий пример — родильный дом города Нарын, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19. Не только рядовые граждане, но и медицинские работники должны твердо следовать требованиям домашнего карантина. Граждане, не соблюдающие карантин, должны понести наказание», — сказал Боронов.

14 мая стало известно, что в Нарыне заразились коронавирусной инфекцией восемь рожениц. Минздрав отправил туда комиссию, которая проведет расследование обстоятельств заражения.

Нарынская область — это единственный регион, где зафиксировано высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. За все время пандемии там зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 15 мая в стране зафиксировано 1 111 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевшими считаются 745 человек. За все время умерли 14 человек, у которых был диагностирован COVID-19.