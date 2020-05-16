Два дня парламент критиковал премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и его правительство за работу. Два дня депутаты подшучивали над главой кабмина за «невероятные успехи», описанные в отчете и называли его новым Ли Куан Ю. Но после двух дней критики 96 депутатов парламента одобрили отчет кабмина и только пять депутатов проголосовали против.

В ответ премьер сделал заявление о том, как хорош нынешний созыв, президент и спикер парламента.

Четкий президент

Премьер отметил, что между правительством и парламентом наконец «конструктивное взаимопонимание», разумеется, благодаря президенту.

«Такой доверительный характер отношений между двумя ветвями власти обеспечен во многом благодаря четкой позиции президента Сооронбая Жээнбекова», — считает премьер.

Вот раньше парламент был плохой

Премьер покритиковал прежние созывы парламента — хотя депутаты во многом остались те же.

По его словам, Жогорку Кенеш был центром политических игр, а его решения потрясали экономику. Парламент раньше принимал популистские решения, занимался «откровенным шантажом» ради «узкопартийных интересов». Депутаты вмешивались в работу правительства и предприятий.

«Не только сами депутаты, но и широкая общественность помнит о том, как парламентские силы могли открыто торговаться и делить между собой министерские кресла и другие посты. Абсолютно необоснованные и не подкрепленные экономическими расчетами инициативы, зачастую, были привычным делом», — утверждает Абылгазиев.

Зато сейчас парламент хороший

Наконец-то депутаты, даже оппозиционные, поддерживают работу правительства.

«Сегодня даже самые большие критики признают, что в последние годы Жогорку Кенеш стремится обеспечивать конструктивное сотрудничество с правительством, поддерживая правительственные инициативы и осуществляя объективный парламентский контроль за деятельностью исполнительной ветви власти», — сказал глава кабмина.

Особая роль спикера

По мнению премьера, спикер парламента Дастан Джумабеков, которого депутаты отчитали за излишнюю защиту правительства, играет особую роль в «формировании конструктивного настроя» — потому что он «объективный и беспристрастный».

«Наиболее важные вопросы Дастан Джумабеков поднимает не только с главной трибуны парламента, о них он мне, как главе правительства, говорит и в ходе практически ежедневных наших контактов», — сообщает премьер.

Дастан Джумабеков пришел на должность спикера после ухода Чыныбая Турсунбекова, решившего баллотироваться в президенты одновременно с Жээнбековым и получившего много критики за это со стороны Алмазбека Атамбаева. В итоге в выборах не участвовал.

На место спикера претендовал и Исхак Масалиев, но большинство — 80 депутатов — предпочли Джумабекова.

Как Абулгазиев стал Абылгазиевым

Впервые должность премьера, пусть и исполняющего обязанности, Абылгазиев получил после того как глава правительства Сооронбай Жээнбеков решил участвовать в выборах президента.

Должность и.о. Абылгазиев — тогда еще Мухаммадкалый Абулгазиев — занимал недолго — три дня, потому что после победы Жээнбекова на выборах президента премьером назначили Сапара Исакова.

После конфликта президентов — действующего Жээнбекова и бывшего Атамбаева, — все кадры бывшего главы государства стали лишаться своих должностей. 19 апреля 2018 года отчет правительства Сапара Исакова, самого молодого премьера Кыргызстана, признали неудовлетворительным и объявили правительству вотум недоверия.

Вскоре Исаков был и вовсе задержан по делу о коррупции при модерницации ТЭЦ, после — осужден на 15 лет. Сейчас он находится в СИЗО-1 в Бишкеке с другими видными политиками правления Алмазбека Атамбаева.

При правительстве Исакова нынешний премьер руководил аппаратом президента и был все еще Мухаммадкалыем Абулгазиевым, но в должность премьера вступил, сменив имя на Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Абылгазиев — самый долгоиграющий премьер Кыргызстана последнего десятилетия.

Для сравнения, Исаков занимал должность премьера около девяти месяцев, Жээнбеков — год и три месяца, Темир Сариев чуть больше года, примерно столько же Джоомарт Оторбаев, около полутора лет — Жанторо Сатыбалдиев. Анти-лидер — Аалы Карашев с его несколькими днями. Запомнившийся многим Омурбек Бабанов тоже возглавлял кабмин недолго — меньше года.