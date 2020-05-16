Актуальность данного законопроекта обусловлена тем, что действующее законодательство Кыргызской Республики должным образом не регулирует правоотношения, связанные с распространением информации в Интернет пространстве,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: манипуляция.

«Должным образом» – выражение относительное. Должным образом для кого или для чего и для какой цели? Кто решает показатель должного образа регулирования? Должным образом, по сравнению с чем? Использование этого словосочетания уместно в разговорной речи, но не в юридическом документе, где требуется точность и однозначность используемых терминов.

В последние годы Интернет стал самым популярным источником информации,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: неправда.

По данным последнего исследования, которое проведено Международным Республиканским Институтом в декабре 2019 года, самым популярным источником информации является телевидение.

Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети удобен, прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение архивов газет или даже просмотр телевизора,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: полуправда.

Логическая ошибка в формулировании противопоставления. Поиск данных в сети сравнивается с действиями, присущими для научно-исследовательской работы. Следуя логике авторов, поход граждан в библиотеку и в архив также должно регулироваться законодательно. В действительности использование архивов и библиотек регулируется внутренними правилами самих библиотек и архивов.

Сравнение с телевидением является дезинформацией. Потому как просмотр новостей по телевизору может при определенных обстоятельствах занимать меньше времени, чем прочтение этих же новостей на новостном сайте или их поиск в интернете.

В связи с постоянным развитием Интернет-технологий, в обществе сформировалось позитивное общественное мнение о полезности Интернета…

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: манипуляция.

Спорное утверждение в обосновании законопроекта. Отдельные исследования показывают, что общество считает интернет даже вредным. Так согласно исследованию ФОМ в 2015 году 49% родителей считали интернет вредным для детей. Из основания, что Интернет-технологии развиваются, не следует позитивное общественное мнение о полезности Интернета.

… а расширение его технических возможностей и аудитории, повлекло за собой появление множества информационных сервисов и ресурсов,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: правда.

Но это утверждение не является обоснованием актуальности введения закона, регулирующего Интернет.

Поиск информации через Интернет стал прерогативой не только рядовых пользователей, но и государственных служащих, бизнесменов и коммерческих организаций,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: манипуляция.

ПРЕРОГАТИВА, ы, ж. (книжн.). Исключительное право, привилегия государственного органа, должностного лица. Прерогативы власти.

Словарь Ожегова, Шведовой.

Предложение не имеет смысла, так как поиск информации через Интернет не является исключительным правом кого-либо, тем более привилегией должностного лица или государственного органа.

Однако имеются и отрицательные моменты, связанные с использованием сети Интернет,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: правда.

В частности, затрагивает широкое поле интересов: от конфиденциальной информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности государства,

Цитата из справки-обоснования.

Вывод: манипуляция.

Размытая фраза, в которой присутствует логическая ошибка в предложении.

Логически вслед за словом «интерес» должно идти перечисление субъектов, но перечислены объекты или качественные характеристики. То есть после фразы «широкое поле интересов» должны идти «интересы граждан», «интересы политиков», «интересы общества и интересы органов, обеспечивающих национальную безопасность».

Примеры международного опыта

В справке-обоснования приводятся примеры международного опыта «регулирования» социальных сетей таких стран, как Германия, Франция и Великобритания.

Factcheck.kg проверил аналогичность этих инициатив лишь с одной из вышеперечисленных стран.

К примеру, в Германии действительно был принят закон о защите прав в социальных сетях. Однако, цели и подходы немецкого закона с законопроектом, предложенным депутатом ЖК Гульшат Асылбаевой, совершенно не совпадают, а следовательно, не могут быть приведены как удачный пример зарубежного опыта. Согласно немецкому закону, новые правила распространяются на социальные сети с более чем двумя миллионами зарегистрированных пользователей.

ФРГ определило самых популярных семь социальных сетей (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest и Soundcloud). В законе четко прописан алгоритм действий для социальных сетей «в случае выявления откровенно противоправных публикаций».

Ключевой момент заключается в том, что ответственность за распространение вредного контента несут сами социальные сети, не пользователи, не частные лица. Социальные сети, как модератор платформы ответственен за контент.

Более того, депутаты ЖК не упомянули в справке-обоснования к законопроекту о негативных моментах того самого заграничного опыта».

По словам международной организации «Репортеры без границ»:

«В Германии узаконили приватизацию права в интернете. Определять, является то или иное высказывание противоправным, должны суды. Facebook и компании в случае сомнений будут удалять спорный контент, не особенно разбираясь и чаще необходимого, лишь бы избежать наказания со стороны властей».

Анализ текста законопроекта

Текст нового законопроекта, инициированный Гульшат Асылбаевой, на 64% совпадает с текстом проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности и в Закон Кыргызской Республики «Об информатизации и электронном управлении», вынесенным на обсуждение в марте 2017 года.

Статья 1 законопроекта, предлагаемого Гульшат Асылбаевой, гласит:

Информация, распространяемая в Интернете, может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться от одного лица другому лицу, если законами не установлены ограничения по доступу к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

Текст совпадает с отрывком из учебника «Административное право» 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО.Авторы: Лев Попов, Сергей Тихомиров, Юрий Мигачев (стр. 308).

Статья 4:

Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается информация, при размещении и использовании указанной информации, в том числе при размещении указанной информации на данном сайте или странице сайта иными пользователями сети Интернет, обязан обеспечивать соблюдение законодательства Кыргызской Республики…

Взято из Статьи 10.2. Особенности распространения блогером общедоступной информации Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

Пункт 2 статьи 4 , который гласит:

Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить на своем сайте или странице сайта в сети Интернет свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений.

Он также скопирован из Российского закона.

Пункт 3:

Владелец сайта, владелец страницы сайта и пользователь в сети Интернет имеет право:

1) свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

2) размещать или допускать размещение на своих сайте или странице сайта в сети Интернет текстов и (или) иных материалов других пользователей сети Интернет, если размещение таких текстов и (или) иных материалов не противоречит законодательству Кыргызской Республики.

Этот пункт местами также слово в слово повторяет текст из Федерального закона РФ.

Статья 7:

Провайдер обязан хранить на территории Кыргызской Республики информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию судебным органам, уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Кыргызской Республики, в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Статья скопирована из федерального закона РФ.

Вывод:

— В справке-обосновании есть стилистические и логические ошибки;

— Сам законопроект «О манипулировании информацией» является копирайтом статей федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и повторяет на 64% совпадает с законопроектом, который был предложен в марте 2017 года в Жогорку Кенеш;

— Справка-обоснование к законопроекту «О манипулировании информацией» содержит информацию манипулятивного характера.