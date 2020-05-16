По информации Минздрава, за минувшие сутки коронавирус нашли у еще шести человек — трех в Бишкеке и по одному в Ошской области, Оше и Баткенской области.

Из них трое — дальнобойщики. У них взяли анализы на пункте пропуска, когда они пересекли границу. Один из дальнобойщиков, у которого также обнаружили коронавирус, уже вернулся в Казахстан — Минздрав сообщил о его заражении соседям. Остальные трое зараженных — контактные лица других заболевших.

Таким образом общее число заражений достигло 1117 случаев, из них 14 умерли, 783 выписаны по выздоровлению.

Лечение получают 320 человек, четыре из них в реанимации.

В обсервациях находятся 2146 человек — их число увеличится из-за возвращающихся из других стран кыргызстанцев.

Только за минувшие сутки из больниц выписали 38 человек. Большинство из них в Бишкеке — это 31 пациент. Пять в Джалал-Абадской области и двое — в Нарынской.

Шесть из них — медработники. Это значит, что из 248 случаев заражения среди медработников выздоровели уже 200 человек.

Заражение среди медиков

За сутки о новых заражениях среди медиков не сообщали.

Но, учитывая что среди медиков 248 случаев заражения, выделенных на компенсацию средств уже не хватает. Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев выделил на компенсации за заражение COVID-19 50 миллионов сомов.

Из них по 200 000 полагается заразившимся на работе медикам, миллион — семье умершего медика. Учитывая смерть одного медика, семье которой уже выплатили компенсацию, остается 49 миллионов, которых хватит на выплаты только 245 зараженным медработникам.

Кому из медиков платить решает комиссия минздрава.