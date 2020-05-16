На границе с Казахстаном затор из порядка 150 автомобилейhttps://t.co/Ex071BEhuf pic.twitter.com/HiYNjLWZ0J — Kloop (@kloopnews) May 16, 2020

Видео с затором на границе опубликовал паблик Сейчас.kg. Погранслужба Кыргызстана подтвердила, что на пункте «Ак-Тилек — Автодорожный» в Ыссык-Атинском районе Чуйской области наблюдается скопление автомобилей примерно в 150 грузовиков.

Ведомство утверждает, что очередь движется, просто на скорость движения машин влияет обязательная проверка на коронавирус, которую проводят въезжающим. Тестируют на коронавирус как въезжающих в Кыргызстан, так и въезжающих в Казахстан.

Ранее Минздрав Кыргызстана сообщал, что из шести новых зараженных трое — дальнобойщики, также нашли коронавирус и у водителя из Казахстана, он уже вернулся на родину.

Наш источник сообщил, что автомобилей много в том числе из-за того, что Казахстан позволил дальнобойщикам с товарами без особых ограничений пересекать границу и поток грузовых машин увеличился.