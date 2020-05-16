Фото: Республиканский штаб

Республиканский штаб опубликовал фотографию отеля «Ак-Кеме» в Бишкеке и находящихся в нем на обсервации граждан.

В обсервацию на три дня карантина отправляют вернувшихся из-за границы и проводят анализы на коронавирус.

«Если анализ отрицательный и человек не входит в число контактных, то его отправляют на домашний карантин с обязательством соблюдения всех правил и требований. Если дома нет условий, то Минздрав определит в одну из обсерваций», — сообщает штаб.

Если у человека находят коронавирус — отправляют в больницу. А те, кто с ним контактировал, остаются в обсервации.

В обсервации — в разных отелях и общежитиях — сейчас находятся более 2000 человек — и их число увеличится из-за возвращающихся из других стран кыргызстанцев.