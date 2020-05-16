«Настоящее время» побывало в лагере для мигрантов в Оренбургской области России, что на границе с Казахстаном. Ранее Кыргызстан забрал из местного города Соль-Илецка более 500 кыргызстанцев, которых доставили на родину — среди них было больше 50 зараженных COVID-19.

Слухи о том, что Казахстан откроет границы для проезда, распространились еще до того, как страна открыла для Кыргызстана временный транзитный коридор для более 500 кыргызстанцев, которых увезли на автобусах. Сообщалось о том, что границу якобы откроют первого мая.

Поэтому в Оренбургскую область стали съезжаться мигранты со всей России — не только кыргызские, но и узбекские. Все они надеялись, что смогут вернуться домой.

Теперь в области несколько лагерей мигрантов — узбекские палаточные городки расположены возле Оренбурга, Бугуруслана и КПП Маштаково у казахской границы. Кыргызский лагерь — в нем примерно 500 человек, в том числе беременные и дети, — в Бузулукском районе прямо в поле.