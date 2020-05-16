Фото: Республиканский штаб

16 мая в бишкекском аэропорту приземлился рейс из Москвы, вернувший в Кыргызстан 161 человека — днем ранее в Бишкек прилетели 156 человек из Санкт-Петербурга.

Все вернувшиеся отправятся в обсервацию — если спустя три дня у них будет отрицательный анализ на коронавирус, то прилетевшие отправятся в домашний карантин. Если же у кого-то из пассажиров рейса обнаружат коронавирус, его отправят в госпитализацию, а контактные лица будут дожидаться повторных анализов в обсервации. Сейчас в обсервации более 2000 человек.

Кыргызстанцы, работавшие и проживавшие в России, не могли вернуться с марта из-за закрытых границ. Многие оказались в очень тяжелых условиях — без еды, денег, крова. Кыргызстанцы даже устроили недавно акцию у посольства Кыргызстана в Москве, прося вернуть их на родину.

В мае МИД активно возвращает кыргызстанцев из других стран — от Кувейта до Японии. Ожидается, что еще один борт с кыргызскими трудовыми мигрантами из России прибудет 17 мая — на рейсе может быть до 400 человек.