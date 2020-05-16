Республиканский штаб

Чартер с 156 кыргызстанцами прилетел из российского Санкт-Петербурга в Бишкек 15 мая.

Прилетевших кыргызстанцев отправили в обсервацию.

В мае кыргызский МИД активно возвращает кыргызстанцев домой — люди не могли вернуться на родину с марта из-за закрытых границ. У многих были куплены авиабилеты.

Например, 15 мая также прибыл рейс из Стамбула с 330 пассажирами, а 14 мая — больше 350 человек из Кувейта, Катара, Японии, Кореи, России и Германии. Они также направлены в обсервацию.

В обсервации находятся уже более 2000 человек и по информации Минздрава их число увеличится за счет возвращающихся из-за границы Кыргызстанцев. Ранее МИД сообщал о намерении вернуть 17 мая в Кыргызстан порядка 400 трудовых мигрантов из России.