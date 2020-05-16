В Ленинском округе Подмосковья 15 мая в складском комплексе произошел пожар, по предварительным данным никто не пострадал.

СМИ сообщили только о пожаре на складе, но очевидцы опубликовали видео, в котором на кыргызском языке рассказали, что сгорело общежитие для мигрантов.

По словам одного из очевидцев, вместе со зданием сгорели и документы трудовых мигрантов.

Здание сильно пострадало от пожара — обуглилось, деформировалось. СМИ сообщили, что сгорело много пластмассы, из-за чего здание долго тлело.

Это не первый случай, когда документы мигрантов сгорают в пожаре. Было два пожара на стройке инферкционной больницы для борьбы с коронавирусом в Москве, где работали мигранты. В одном из пожаров 5 апреля пострадали не только вещи и документы — умер кыргызстанец, 39-летний житель села Каарман Кара-Сууйского района Ошской области Нургазы Баймурзав.