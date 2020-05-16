Вице-мэр Татьяна Кузнецова сообщила на брифинге, что сотрудник гипермаркета, у которого обнаружили коронавирус, контактировал с 48 людьми.

«Поэтому, просим горожан воздержаться от посещения многолюдных мест и выходить из дома только по острой необходимости», — сказал она.

Ранее сообщали о зараженном сотруднике гипермаркета «Фрунзе». О его заражении стало известно 11 мая — после магазин, расположенный в ТЦ «Вефа» был закрыт на дезинфекцию. Администрация маркетов сообщила, что коллег зараженного отправили сдавать тесты на коронавирус и у них были отрицательные анализы. По словам администрации, сотрудники на две недели были отправлены в обсервацию.

Зараженные и их контакты

На брифинге 16 мая Татьяна Кузнецова сообщила, что в Бищкеке 305 человек заражены COVID-19 — они контактировали с 648 людьми. Ранее Минздрав сообщал, что большинство зараженных за последнее время были контактными лицами других зараженных.

В стране более 2000 человек находятся в обсервации, из них 1064 — в Бишкеке. В столице 765 находятся под меднаблюдением, а домашний карантин прекращен у 5504 человек.