В Бишкек прилетел самолет из Москвы — республиканский штаб сообщил, что на борту были 378 человек. Их, как и полагается, должны отправить в обсервацию.

Ранее посольство Кыргызстана сообщпло, что из Москвы в Бишкек вылетел рейс с 379 кыргызстанцами.

«Данным рейсом были отправлены 116 тяжело больных (онкологические заболевания, почечная недостаточность, болезни с сердцем и т.п.), 27 сопровождающих, 8 инвалидов, 38 пожилого возраста, 78 беременных женщин, 77 родителей с несовершеннолетними детьми, а также 35 граждан из хостелов. Все больные имели соответствующие справки», — сообщает посольство.

В очереди на возвращение домой более тысячи тяжелобольных, беременных, несовершеннолетних и пожилых кыргызстанцев.

«Начиная с конца мая ожидается осуществление еженедельных чартерных рейсов из России в Кыргызстан. Все граждане, входящие в вышеуказанную категорию, будут вывезены на Родину в течении мая и июня 2020 года», — говорят в посольстве.

Также посольство сообщило о том, что планируется чартер из Оренбурга в Бишкек.

«Данным рейсом планируется вывезти порядка 200 граждан, прежде всего, больных, пожилых и беременных граждан Кыргызстана», — сообщает дипмиссия.

Дипломаты посольства создают списки, кто из 500 проживающих в палаточном лагере у города Бузулук в Оренбургской области отправится на родину на этом чартере. Дипмиссия просит не доверять непроверенным источникам, обещающим кыргызстанцам возвращение домой.

С начала мая в Кыргызстан действительно почти каждый день возвращают граждан, с марта ожидавших возвращения домой. В числе последних вернувшихся — кыргызстанцы из Санкт-Петербурга и Москвы. У 10 вернувшихся из Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус, они госпитализированы и получают лечение.