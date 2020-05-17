Кыргызские дипломаты весь май твердят о неких политиках, НПО или организациях, обещающих мигрантам возвращение на родину, хотя этим может заниматься только МИД Кыргызстана.

Вот что, например, 17 мая написало посольство Кыргызстана в России.

«К сожалению, более 500 кыргызских граждан, находящихся на данный момент в Бузулукском районе Оренбургской области, стали заложниками дезинформации некоторых политиков и представителей НПО», — сообщает дипмиссия. Похожее заявление ранее делал и глава мид Чингиз Айдарбеков.

16 мая это же посольство сообщило о мошенниках, продававших кыргызстанцам фальшивые билеты.

«В Посольство КР в РФ обращаются наши граждане, которые были обмануты неизвестными лицами, продающими фальшивые билеты на самолет и на автобусы до Оренбурга и Кыргызстана, составляют списки граждан КР, желающих вернуться на Родину, подделывают документы, а также миграционные карты и регистрации», — сообщала дипмиссия.

При этом МИД и посольство Кыргызстана в России не называют никаких конкретных имен и не описывают, в чем именно заключалась дезинформация, почему люди поверили в нее и стали приезжать в город Соль-Илецк в Оренбургской области. Подробно не говорится и о мошенниках.

Сами же мигранты, оставшиеся в Соль-Илецке, говорили, что в двух организованных МИД автобусах до Бишкека места продавались — и на них смогли уехать те, у кого были деньги. Правда у границы 50 из них якобы высадили из-за того, что их не было в утвержденных списках.

Вместе с тем, правительство выделило всего 20 млн сомов, чтобы помочь кыргызстанцам за рубежом. 10 миллионов из выделенной суммы ушли на оплату хостелов. Такие цифры во время отчета правительства перед парламентом озвучил глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он же озвучил сумму, которую за прошедший год мигранты из Кыргызстана выслали на родину — это 2,4 млрд долларов.

Депутаты раскритиковали Абылгазиева за недостаточную помощь мигрантам.

Палаточный городок

Среди мигрантов ходил слух, что границу Казахстана откроют 1 мая, поэтому некоторые из них на своих машинах отправились в Оренбургскую область, а другие заказали автобусы.

7 мая в Бишкек прибыли более 500 кыргызстанцев, привезенных из города Соль-Илецк в Оренбургской области.

В автобусы не поместились все желающие, кроме того уже тогда в районе Бузулука собралось несколько сотен мигрантов, ожидавших возвращения на родину.

В Бузулуке для мигрантов организовали палаточный городок за счет Оренбургской области. Сначала в Бузулук стянулись кыргызстанцы из Москвы, которые, по словам посольства, были обеспечены жильем в хостелах и все равно уехали. Затем к этим людям присоединились оставшиеся в Соль-Илецке кыргызстанцы и новые мигранты, которые стянулись в область после того, как более 500 человек отправили домой.

Сейчас в палаточном лагере в плохих условиях живут порядка 500 человек — и это только кыргызский лагерь. В области есть еще три узбекских лагеря мигрантов, которые тоже верили, что смогут вернуться домой.

Редактура: Анна Капушенко