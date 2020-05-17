Небольшой фрагмент из популярного сериала НТВ «Динозавр» про престарелых криминальных авторитетов разошелся как мем в соцсетях кыргызстанских пользователей интернета. Причина проста — герой сериала разговаривает на кыргызском с продавщицей, а после говорит фразу — «Без киргизского куда сейчас в Москве». Кыргызстанцы восприняли фрагмент с юмором.

Кыргызы в российских сериалах

Это не первый проект на российском телевидении, в который интегрируют упоминание Кыргызстана, кыргызский язык или героев-кыргызов. Героиня-кыргызка была в популярнейшем сериале «Кухня» — собственно, в числе сценаристов сериала есть бывший кыргызский квнщик Василий Куценко.

Один из ожидаемых проектов 2020 года, сериал, пилот которого уже показали на нескольких кинофестивалях, тоже имеет кыргызского героя. В «Идентификации» Владлены Санду главная героиня влюбляется в кыргыза Амана и выходит за него замуж. Для создания сценария, в который уместно были бы вписаны истории мигрантов, создатели сериала консультировались с кыргызской диаспорой.