Замминистра Нурболот Усенбаев подтвердил, что у четырех сотрудников колонии 27 в Молдовановке обнаружили коронавирус. Они уже получают лечение в инфекционной больнице в Бишкеке и не входят в число «новых зараженных». Их состояние оценивают, как хорошее.

Зато среди новых зараженных есть сотрудник ГСИН — хотя еще вчера госслужба утверждала, что зараженных нет.

«В учреждениях ГСИН продолжается проверка сотрудников на COVID-19. Проверены сотрудники СИЗО-1 Бишкека, учреждений №47 Бишкека, №2 села Степное, №3 села Новопокровка, №27 села Молдовановка, а также 18 медиков из поликлиники и госпиталя для сотрудников. Всего проверено 543 сотрудника, результаты ПЦР-анализов у всех отрицательные», — цитирует пресс-службу ГСИН «Кактус».

О том, что среди сотрудников колонии 27 могут быть зараженные, сообщили СМИ — они писали, что сотрудник колонии сам пришел в больницу. На брифинге минздрава озвучили информацию, о зараженный обратился в больницу 12 или 13 мая. Усенбаев говорит, что у контактных лиц сотрудников колонии уже взяли анализы.

Итого в Кыргызстане число сотрудников силовых ведомств с диагнозом COVID-19 достигло 65 человек.