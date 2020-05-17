Фото: Турмуш

Из-за обильных дождей в Аксыйском районе Джалал-Абадской области обрушился грунт на месте строительства ирригационного тоннеля. На фото видно, что у воронки нет защитных ограждений, но, по информации МЧС, место уже оградили и обезопасили.

Над восстановлением территории будет работать подрядчик, который и рыл ирригационные тоннели.

«Турмуш», ссылаясь на местную администрацию, сообщил, что тоннели рыли для орошения пахотных земель сел Кашка-Суу, Жерге-Тал, Кош-Добо и других участков Ренжитской долине.