Минздрав сообщил, что из 119 случаев внебольничной пневмонии, зафиксированных с февраля, только у двоих пациентов зафиксирован коронавирус.

*Пневмония может развиваться у зараженных COVID-19. Поэтому Минздрав собирал данные о пациентах с внебольничной пневмонией с февраля 2020 года.

В феврале больных с этим диагнозом на коронавирус не тестировали — поступили 37 человек с внебольничной пневмонией и двое из них умерли.

В марте на учете был 31 больной с внебольничной пневмонией, из которых один также умер.

В апреле было 23 больных пневмонией. У семи из них взяли ПЦР-тесты на коронавирус — но результаты были отрицательными.

Минздрав не упоминал об этом, но в апреле также был умерший с внебольничной пневмонией — это был врач из Сузака. Он поступил в больницу 31 марта, ему поставили диагноз — пневмония. У врача была острая дыхательная недостаточность, тест на коронавирус были отрицательными, в начале апреля он умер.

*Пациентам должны делать несколько тестов на коронавирус, чтобы точно подтвердить, здоров человек или болен. Ведь часто болезнь протекает бессимптомно, но при этом человек может заражать других. Часто первый тест может быть отрицательным. Например, недавно ГСИН сообщила СМИ, что среди сотрудников СИЗО-1 нет зараженных, потому что первый тест на коронавирус у сотрудницы изолятора был отрицательным. Однако уже на следующий день Минздрав сообщил о заражении женщины — коронавирус подтвердил повторный тест.

За май зафиксировали уже 28 случаев внебольничной пневмонии и у двоих из них подтвердился коронавирус.

По информации Минздрава, больные с коронавирусом уже получают лечение. А из больных с пневмонией пятерых уже выписали. В стационаре 14 больных с пневмонией — шесть в тяжелом состоянии на кислородной терапии.

Минздрав не упомянул об этом, но в мае в Нарынской области умерла 84-летняя женщина — у нее была и внебольничная пневмония, и COVID-19.