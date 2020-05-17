Вплоть до 30 апреля власти Таджикистана не признавали фактов заражения COVID-19 в стране. Зато в больницы поступали пациенты с пневмонией — некоторые из них умирали.

30 апреля власти Таджикистана сообщили о первых 15 случаях заражения. К середине мая официально сообщили о 1322 случаях заражения и 36 смертях пациентов с коронавирусом.

В обществе недоверяют официальной статистике — некоторые считают, что на самом деле и зараженных, и умерших много больше.

Совсем другую статистику сообщает и сайт kvtj.info, где перечисляют поименно тех, кто умер из-за коронавируса — имена, фамилии, профессии и официальные диагнозы. Власти Таджикистана называют данные недостоверными, доступ к ресурсу заблокировали.

Власти Таджикистана призывают верить только в официальные данные о распространении коронавируса в стране и настаивают, что отличающиеся данные распространяют «экстремисты».

Запрещенный список памяти

Сайт kvtj.info не единственный альтернативный сборник погибших от коронавируса — схожий список памяти есть в России, куда вписывают медиков, заразившихся и погибших от COVID-19.

В таджикском списке памяти тоже есть врачи — например, 24 апреля в Душанбе скончался врач Фатто Солиев. Согласно диагнозу — от пневмонии. Смерть врача освещали таджикские СМИ — кроме него в те дни в той же больнице, где он получал лечение, «умерли от пневмонии» еще семь человек.

Такой же диагноз указан у еще более 20 умерших — список на сайте заполняли братья, сестры, дочери, друзья сыновей, знакомые. Они вписывали данные умерших и ставили ссылки на источник информации — статьи в СМИ, посты горюющих родственников.

В списке далеко не 36 умерших — как по официальной информации. А 245 — врачи, бывший мэр Хорога, милиционеры, учителя, пенсионеры, имам, домохозяйки, судьи, поэтесса, ученые, таксисты, бизнесмены, сотрудник ГКНБ, таможенник, дальнобойщик, пчеловод.

Альтернативный список погибших медиков создал сайт «Азия Плюс» — журналист Бахманер Надиров сообщил, что с апреля по 14 мая скончались 23 врача. Минздрав Таджикистана подтвердил, что в больницы были госпитализированы более 130 медиков с пневмонией.

Пневмония, а не коронавирус

Пока существование коронавируса в Таджикистане не признали, в больницы поступали больные с пневмонией. И умирали от пневмонии.

Среди получивших лечение от пневмонии и крупные чиновники — генпрокурор Юсуф Рахмон и спикер парламента Махмадтоир Зокирзода.

От пневмонии в тюрьмах скончались по меньшей мере четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии. Родные одного из умерших не согласны с диагнозом и уверены, что их близкий заразился COVID-19.

Таджикские журналисты говорят, что данные по больным с пневмонией Минздрав не предоставляет.

Меры по защите граждан

Хотя до конца апреля Таджикистан и не признавал, что в стране есть коронавирус, меры по защите от вируса начали принимать еще в марте.

С 20 марта страна полностью закрыла международное авиасообщение, а возвращавшихся таджикистанцев помещала в двухнедельную обсерваци.

Были закрыты мечети, запрещены массовые пятничные молитвы. Ближе к концу апреля закрыли школы и детские сады.

В мае остановили работу салонов красоты и автомоек, а гражданам рекомендовали не выходить на улицу без масок.