Защищено: Суд постановил: тест Клоопа, где нужно угадать как в Кыргызстане наказывают за преступления От Партнерский материал на Kloop.kg - 17 мая 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min read Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Депутат предлагает ужесточить контроль за пользователями интернета Объясняем, куда могут обратиться кыргызские мигранты за помощью во время пандемии Президент утвердил изменения в законы, которые ограничат права граждан на время карантина Признание материалов террористическими и новые запреты для СМИ. ГКНБ хочет внести поправки в закон о противодействии терроризму Комендатура Бишкека пригрозила изымать велосипеды у горожан. Это противоречит закону