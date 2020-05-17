Кыргызское посольство в России сообщило, что узнав из СМИ о пожаре в подмосковном общежитии для мигрантов проверило информацию и убедилось, что кыргызстанцы не пострадали.

Пожар произошел 15 мая в деревне Апаринки в Подмосковье в складском комплексе — в российских СМИ сообщали, что горел склад, но кыргызоязычные очевидцы сняли пожар на видео и сообщили, что сгорело общежитие мигрантов — вместе с их вещами и документами.

«Вопросы положения кыргызских граждан в России находятся на постоянном контроле Посольства», — сообщают дипломаты, при этом никак не комментируя возможную потерю документов трудовыми мигрантами и то, будет ли оказана помощь в их восстановлении.