Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили у еще 21 человека. 10 из них — это прибывшие ранее из Санкт-Петербурга. Два новых зараженных в Бишкеке, три — в Чуйской области и шесть — в Нарынской. Среди зараженных есть медики, дальнобойщик и сотрудник Госслужбы исполнения наказаний.

Коронавирус обнаружили у трех медиков, еще четыре были выписаны из больниц. Всего случаев заражения среди медиков — 251, из них уже выздоровели 204.

Выписаны из больниц по выздоровлению 21 пациент — 11 в Бишкеке, по два в Оше и Ошской области, по три в Баткенской и Нарынской областях.

Всего случаев заражения в стране 1138. Из них 14 умерли, 804 выздоровели и продолжают получать лечение 320 человек, в тяжелом состоянии 12 — шесть из них в реанимации.

Статистика по областям

В Джалал-Абадской области 153 случая заражения, в Ошской области 183 и еще 119 в Оше. В Баткенской области 25.

В Чуйской области 101 случай заражения и еще 307 в Бишкеке.

Число зараженных среди вернувшихся из Соль-Илецка достигло 58.

В Нарынской области 169, в Иссык-Кульской области 13, в Таласе зараженных нет.