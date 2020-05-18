Бывший президент Алмазбек Атамбаев не явился на заседание Первомайского райсуда по событиям в Кой-Таше из-за проблем со здоровьем. «Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», — заявили в ГКНБ изданию «АКИпресс».

На рассмотрение дела также не приехали адвокаты одного из обвиняемых, Мээрбека Мискенбаева. Суд продлил меру пресечения в отношении всех обвиняемых в этом деле еще на два месяца, а также перенес заседание на 25 мая.

Это не первый отказ Атамбаева участвовать на заседании в связи с плохим самочувствием. В апреле этого года судебный процесс отложили из-за пониженного давления бывшего президента. Ранее Атамбаев отказывался участвовать в суде, потому что «все происходящее незаконно».

Кой-Ташские события или штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.