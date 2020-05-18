Замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на брифинге 18 мая сообщил, что в отношении 10 кыргызстанцев, которые нарушили домашний карантин, начато досудебное производство. Ещё одному грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

По словам замминистра, всего за нарушение домашнего карантина с момента введения режима ЧС в республике, к ответственности привлекли 65 человек.

Из них 36 человек оштрафованы на 3000 сомов каждый по статье «Нарушение требования уполномоченного органа».

«Остальные случаи будут рассматриваться в судебном порядке. По ним предусмотрено наказание в виде штрафов от 30 до 60 тысяч сомов и более, а также лишение свободы», — заявил Каниметов.

Штрафы за нарушение карантина

Это не первый случай, когда власти штрафуют нарушителей домашнего карантина.

Республиканский штаб 28 апреля сообщал о шестерых нарушителях домашнего карантина, которые должны были выплатить штраф от 30 до 60 тысяч сомов в пользу государства.

День спустя стало известно, что в Ат-Башинском районе Нарынской области еще 4 человека нарушили домашний карантин ради даавата.

Нарушителей должны были наказать штрафом на сумму более 30 тысяч сомов.

Домашний карантин

По словам Каниметова, на 18 мая по всей стране в домашнем карантине находятся 28 тысяч 592 человека.

Все они когда-то контактировали с заражёнными коронавирусом, либо прибыли из неблагополучных стран.

Правительство приняло решение отправлять в домашний карантин тех, у кого вышли отрицательные результаты на COVID-19 при первичном ПЦР-тестировании.

Таким образом, все они находятся дома в течение 14 дней, ожидая вторичную сдачу анализов. Как показывает практика, многие люди могут быть носителями инфекции даже не подозревая об этом — болезнь может протекать бессимптомно.

На 18 мая в Кыргызстане выявлено 1216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом погибли 14 человек, а 827 выписано с выздоровлением.