Парламент назначил слушания по поправкам в закон «О некоммерческих организациях» на 22 мая. Депутаты предлагают обсудить поправки онлайн, чтобы не нарушать карантин. Правозащитники считают, что поправки грубо нарушают Конституцию и требуют их отозвать. Поправки направлены на то, чтобы обязать НКО публиковать дополнительную отчетность.

Пресс-служба парламента объявила о том, что слушания по внесению правок в закон о НКО пройдут в 10 часов утра 22 мая при действующем режиме ЧС. В интервью изданию 24.kg некоторые депутаты возмутились таким решением и настаивают на обсуждении поправок онлайн.

«Для того чтобы провести полноценные слушания с участием всех заинтересованных сторон, необходимо пригласить экспертов, представителей НПО-сектора, чтобы выслушать их замечания. А как это сделать в условиях карантина, когда нельзя собираться больше трех человек? […] Единственный выход при режиме карантина — это организовать обсуждение в онлайн-формате», — сказал Исхак Масалиев агентству.

Депутатка Айсулу Мамашова заявила, что будет настаивать на дистанционном обсуждении поправок, потому что карантин не позволит пригласить к дискуссии все заинтересованные стороны лично.

Глава правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова согласна с аргументом парламентариев о невозможности привлечения к обсуждению закона всех вовлеченных лиц. Но она выступает против самих правок, считая, что они нарушают Конституцию.

«Во время пандемии нельзя проводить такие заседания. Если это обсуждать онлайн, то это будет дискриминацией представителей НПО, которые живут в горных районах и не имеют нужных условий для этого. Чтобы не допустить нарушений, покушений на свободу ассоциаций, мы просим парламент отозвать законопроект», — заявила Исмаилова в интервью «Клоопу».

Гульгакы Мамасалиева из Международного центра Интербилим, написала в фейсбуке, что не понимает, почему необходимо рассматривать эти поправки в срочном порядке. Также она считает, что это может быть «попыткой запугать лидеров общественных организаций».

«Вы втихаря хотите протащить эту норму, когда все озабочены борьбой за укрепление здоровья нации!!! Оставьте хотя бы шанс думать о том, что в вас осталось хоть немного человеческого достоинства, отзовите обсуждение поправок», — написала она.

Комитет по социальным вопросам во главе с Бактыбеком Райымкуловым представили на рассмотрение законопроект, по которому НКО были обязаны дополнительно отчитываться об источниках финансирования.

Несмотря на критику представителей гражданского сообщества и их требования об отзыве законопроекта, его приняли в первом чтении 4 марта и продолжили процесс слушаний.