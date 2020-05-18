Минздрав сообщил, что двоих из троих военнослужащих, раненных при конфликте на кыргызско-таджикской границе 8 мая, в течение недели выпишут из больницы. Состояние третьего оценивается как стабильно тяжелое, его ожидает еще одна операция.

Ранее всех пострадавших перевезли из Баткенской областной больницы в Нацгоспиталь в Бишкеке. Один из них был в «крайне тяжелом» состоянии из-за огнестрельного ранения грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза.

«Ему сделали операцию в Баткене, привезли в Бишкек, после стабилизации ему проведена повторная операция. Намечается еще одна операция. У двух других военных состояние удовлетворительное», — сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

У двоих пограничников, которых выписывают в течение этой недели, были огнестрельные ранения средней тяжести в грудную клетку.

Военнослужащие пострадали во время конфликта на границе с Таджикистаном 8 мая. Кроме пограничников был ранен один местный житель, которого отпустили домой после получения первой помощи.

Конфликт между жителями Кыргызстана и Таджикистана произошел на территории Чек Баткенской области из-за споров между населением относительно несогласованного участка в 5000 квадратных метров.

По данным пресс-службы Погранслужбы, сейчас полномочный представитель правительства в Баткенской области ведет расследование по этому инциденту.