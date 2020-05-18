Государственная служба исполнения наказаний сообщила, что подследственные, находящиеся в СИЗО-1 требуют, чтобы к ним пропускали только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

По данным ведомства, ПЦР-анализ взяли только у восьми заключенных – у бывшего премьер-министра Сапара Исакова и подозреваемых по делу о событиях в Кой-Таше.

«Не хватает ПЦР-систем, поэтому мы не можем проверить всех. Наличие справки о сдаче анализа на коронавирус и средств индивидуальной защиты для посетителей обязательны. Это требование едино для всех: и для правозащитников, и для адвокатов, и для родственников. Арестанты поддерживают его. Они сами боятся заразиться», — сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, в следственном изоляторе находится 1 тысяча 200 человек, среди заключенных зарегистрированных случаев заражения COVID-19 нет.

Со справкой могут возникнуть проблемы, так как ни одна лаборатория в стране не делает тест на коронавирус частным лицам.

Зараженные сотрудники ГСИН

Замминистра Нурболот Усенбаев 17 мая подтвердил информацию о том, что у четырех сотрудников колонии №27 в Молдовановке обнаружили коронавирус. По его словам, они уже получают лечение в инфекционной больнице в Бишкеке – их состояние оценивают, как хорошее.

При этом в Госслужбе исполнения наказаний отрицают эту информацию.

«В учреждениях ГСИН продолжается проверка сотрудников на COVID-19. Проверены сотрудники СИЗО-1 Бишкека, учреждений №47 Бишкека, №2 села Степное, №3 села Новопокровка, №27 села Молдовановка, а также 18 медиков из поликлиники и госпиталя для сотрудников. Всего проверено 543 сотрудника, результаты ПЦР-анализов у всех отрицательные», — цитирует пресс-службу ГСИН «Кактус».

Ранее минздрав сообщил, что одна из сотрудниц СИЗО-1 заразилась коронавирусом и находится в Республиканской инфекционной больнице. Но в ГСИН сначала опровергали эту информацию, но затем заявили, что у людей, с которыми она контактировала, результаты анализов отрицательные.

«Сотрудница не имеет доступа к спецконтингенту. Она работает в канцелярии службы, ее должностные обязанности – учет находящихся в учреждениях системы заключенных, осужденных и подследственных», – пояснили в ГСИН.

По их данным, «переданных Минздравом ПЦР-тестов недостаточно», поэтому тестирование проводится в случае наличия симптомов или контакта с зараженными.

У сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые заключены под стражу в СИЗО-1, также взяли ПЦР-анализ на коронавирус. Все результаты тестов оказались отрицательными. Об этом сообщили в ГСИН сообщили 13 мая.

Анализы были взяты у бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутатов парламента Равшана Жээнбекова и Мээрбека Мискенбаева, бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова, бывшего сотрудника ГКНБ и телохранителя Атамбаева Каната Сагынбаева, а также у Фархата Баабиева, Каната Осмоналиева и у Карыпбек уулу Рыспека.