Минздрав сообщил, что ещё у троих курсантов военного лицея, прибывших из Санкт-Петербурга в Бишкек, выявили коронавирус. Сейчас они находятся на лечении в стационаре.

Это уже второй случай выявления COVID-19 среди курсантов Санкт-Петербургского военного училища. На брифинге 17 мая замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщал о 10 заражённых курсантах.

Чартерный рейс с кыргызстанцами из Санкт-Петербурга в Бишкек прибыл 15 мая. В самолёте летело 156 человек. Всех граждан поместили в карантинную зону, где они должны находиться в течение трёх дней, пока не придут результаты ПЦР-тестирования.

В случае отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, кыргызстанцев отправляют в домашний карантин, где они ожидают повторной сдачи анализов.

Практика показывает, что чаще всего именно второй анализ показывает положительный результат.

За минувшие сутки в Кыргызстане врачи выявили коронавирусную инфекцию у 78 человек. Из них 51 случай — завозной.

«По прибытию в страну граждане не соблюдают правила профилактики в обсервациях. В связи с этим, количество заболевших растет», — заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Новые зараженные чаще всего выявляются среди прибывших и лиц, которые контактировали с ними.

Всего на 18 мая по республике зарегистрировано 1216 случаев инфицирования коронавирусом.