В парке имени Чолпонбая Тулебердиева 17 мая сотрудник патрульной милиции пытался разогнать горожан при помощи табельного пистолета.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в фейсбуке.

На кадрах видно, как собравшиеся в парке горожане уговаривают сотрудника патрульной милиции не стрелять и убрать пистолет, в это время милиционер отходит назад держа в руках пистолет. Среди собравшихся были и люди с детьми.

По данным ГУВД Бишкека, вечером 17 мая в дежурную часть УВД Первомайского района поступил вызов о том, что в парке Тулебердиева неизвестные пытаются напасть на сотрудников милиции.

После приезда милиции стало известно, что в парке скопилось много людей, которые не соблюдали санитарные правила в период карантина.

«Инспектор милиции заметил группу лиц, которые не соблюдая санитарные правила в период карантина, в позднее вечернее время, создали скопление людей в общественном месте, что создавало угрозу распространения коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ГУВД отметили, что на замечания милиционера разойтись, горожане отреагировали агрессивно и попытались отобрать табельное оружие у правоохранителя.

«Старший сержант милиции произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего неизвестные лица его отступили», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство», милиция разыскивает всех фигурантов инцидента.

В Кыргызстане из-за пандемии коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации. Власти просят людей соблюдать самоизоляцию и не собираться большими группами, так как это может привести к распространению коронавирусной инфекции.

На 18 мая в стране зафиксировано 1216 случаев заражения COVID-19, за все время погибли 14 человек.