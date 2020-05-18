Подготовка к открытию в ЦОНе. Фото: ГРС.

Центры обслуживания населения (ЦОН) начали подготовку для приёма граждан после снятия ограничений.

В Госрегистрционной службе показали, какие меры принимают в ЦОНах, чтобы защитить сотрудников и граждан от рисков заражения COVID-19.

Чтобы уменьшить риски распространения вируса на стойках между сотрудниками и гражданами повесили красные ленты для ограничения расстояния и натянули прозрачную пленку.

Все ЦОНы и отделения регистрации авто закрыли 31 марта в городах и областях, где ввели режим ЧП так как это место массового скопления людей, где легко может распространиться коронавирус. ЦОНы планируют открыть уже с 21 мая.

По последним данным, в Кыргызстане за все время зафиксировали 1 216 случаев заражения COVID-19, из них 827 пациентов уже выздоровели. За все время пандемии в Кыргызстане умерли 14 человек с коронавирусом.