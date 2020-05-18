Пресс-служба УВД города Ош сообщила, что милиционера, обматерившего водителя, уволили. Ведомство обосновало это тем, что сотрудник «опозорил службу внутренних дел». В пресс-службе также добавили, что «будет продолжена работа по избавлению от таких сотрудников».

Что случилось?

16 мая в соцсетях появилось видео с матерящимся милиционером. Автор видео заснял как сотрудник в форме правоохранительных органов грубит остановившемуся водителю, а снимавшего его на камеру материт.

«Тебя ГАИ здесь остановило, значит здесь нужно останавливаться. Хорошо. Группа уже едет. Снимай… таких, как ты хуеплетов до хуя […] Ёб твою мать, терпила, блин […] Хуесос мои имя и фамилия, понял?» — грубо отреагировал правоохранитель.

После этого на место происшествия подоспела группа захвата. Они потребовали у водителя, чтобы тот приехал в наркологическое отделение для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но водитель, не понимая на каком основании он должен пройти экспертизу, оказал сопротивление. Его попытались забрать силой. Пассажир, снимавший все на видео, рассказывает, что один из милиционеров пару раз ударил его.

Один из участников случившегося на условиях анонимности рассказал «Клоопу», что в тот день водителя все же забрали в отделение наркологии. Пассажиры последовали за ним на такси. Когда они доехали до места, правоохранители отпустили водителя с условием, что он удалит запись. Но участники инцидента отказались это сделать.

Участник инцидента, поговоривши с «Клоопом» считает, что увольнение милиционера является недостаточной мерой. Также он рассказал, что по слухам уволенный сотрудник хочет «отомстить» участникам случившегося. Но напрямую им никто не угрожал.

«Мы хотели, чтобы этот случай послужил другим уроком, но мы не хотели, чтобы его уволили. Извлек ли он урок из этого? Кто может гарантировать, что он не будет представлять угрозу нашим жизням? Если он попросит прощения — мы готовы его простить. Но, если к нам поступят угрозы, или слова типа: “отомщу”, мы обратимся в соответствующие места», — сказал он.

Перед выпуском материала мы не смогли связаться с матерящимся милиционером и получить его комментарий.

Увольнение за нарушение устава и этики

Уволенный сотрудник проходил службу на одном из передвижных постов. В отношении него было начато служебное расследование, по результатам которого уволили за нарушение дисциплинарного устава. По действиям других сотрудников проверка продолжается.

«На сегодняшний день выясняется, какое участие в инциденте принимали другие сотрудники, мы проверяем виновны они или нет. Если они также грубили гражданам и нарушали их права, то будет проведено служебное расследование и их привлекут к ответственности», — сказал пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Сыдыков пояснил, что инцидент не был зарегистрирован в ЕРПП, так как пассажир не написал заявления. Милиционер был уволен за нарушение дисциплинарного устава и этики.

«Если бы он украл что-нибудь или совершил другое преступление, то его бы уволили по статье», — сказал Сыдыков.

Юрист Максатбек Жорокулов в интервью «Клоопу» заявил, что Милиционеру можно было предъявить обвинения по статье 119 Кодекса о проступках “Мелкое хулиганство”, за его действия снятые на видео. Далее зарегистрировать в ЕРПП и начать досудебное производство.

Жоробеков добавил, что если бы суд признал милиционера виновным, то его обязали бы выплатить штраф от 30 до 60 тысяч сомов.