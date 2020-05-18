Полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев на брифинге 18 мая рассказал о правилах въезда и выезда из области.

Теперь, для того, чтобы въехать на территорию Иссык-Кульской области нужно иметь при себе паспорт.

«В Иссык-Кульскую область можно заехать только через один санитарно-карантинный пост «Ак-Кеме» в городе Балыкчы. Запускаем строго по предъявлению паспорта. На посту в Балыкчы установлена лаборатория областной больницы, в случае выявления симптомов у заезжающих берут экспресс анализы. Согласно алгоритму проверки, все рекомендации минздрава соблюдаются», — заявил Осмоналиев.

Таким образом, у въезжающих в область не будут требовать справку об отсутствии COVID-19. В обсервацию на 14 дней при отсутствии симптомов тоже не положат.

Хотя эти требования были обязательными для всех въезжающих в область с 4 мая.

Правительство решило, что такое решение было несогласованным, и принималось самовольно в оперативном штабе Иссык-Кульской области.

Полпреду Осмоналиеву вынесли замечание, посчитав такие ограничения неприемлемыми.

Всё это было на фоне сообщения от врачей о выздоровлении последнего из 10 пациентов в области, у которых ранее выявили коронавирус. Тогда местные власти решили установить ограничения на въезд и выезд для исключения проникновения коронавирусной инфекции в свою область.

Что касается выезда из Иссык-Кульской области, то там будет работать пост «Кызыл Омпол», где будут проверяться разрешительные пропуски.

«Их можно получить в районных администрациях и мэриях городов. Поездки из региона в регион запрещены, поэтому, если нет острой необходимости, просим посидеть дома», — заявил Осмоналиев.

На 18 мая в Иссык-Кульской области наименьшее число случаев заражения COVID-19 — 13 человек, если, конечно, не принимать в расчет Таласскую область, в которой вообще не фиксировали заражения коронавирусом.

Для сравнения, в Бишкеке уже 323 случая заражения. Еще 205 — в Чуйской области. В Оше и Ошской области — 124 и 189 случаев заражения. В Джалал-Абадской области — 154, в Нарынской области —183, Баткенской — 25.

Всего в стране зафиксировано 1216 случаев заражения — из них скончались 14 человек, а выздоровели 827.