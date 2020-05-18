Минздрав сообщил о 4 новых случаях заражения медиков COVID-19. При этом за сутки из стационаров выписались 8 медработников.

Количество случаев заражения медицинских работников COVID-19 в Кыргызстане достигло 255, при этом выписались из стационаров с выздоровлением 212 медиков.

Заражение медиков фиксируются с 3 апреля и Минздрав объявляет о новых случаях практически каждый день.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19. Кокумбаева работала в ЦСМ №3 в Бишкеке.

На 18 мая в стране зарегистрировано 1216 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 827 человек. За все время эпидемии в стране погибли 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус.