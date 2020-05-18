На бывшей авиабазе «Ганси», где сейчас развернута обсервация для прибывших граждан Кыргызстана, произошли недовольства. Кыргызстанцы, прибывшие из Соль-Илецка, потребовали выпустить их из обсервации.

Очевидцы происходящего сняли видео, на котором видно, как около 40 человек собрались на территории бывшей авиабазы «Ганси».

Один из авторов видео, снимая происходящее, просит прислать дополнительный отряд милиции, добавив, что находиться в обсервации уже становится страшно.

В Телеграм канале «Сейчас.кг» опубликовали видео, на котором представители минздрава приехали в обсервацию, чтобы выслушать недовольных граждан. Кыргызстанцы рассказали, что их не устраивают условия содержания, поэтому они готовы пройти обязательный 14-дневный карантин, но уже дома. Они также заявили, что прибыли на родину из Соль-Илецка за свой счет.

Замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на брифинге рассказал, что прибывшие из Соль-Илецка были недовольны тем, что якобы те, кого отправили на лечение в Бишкек, уже находятся дома.

«Там была неподтвержденная информация, что инфицированных, которые находятся в инфекционной больнице, выпускают на домашний карантин. [Находящиеся на бывшей базе “Ганси”] начали проявлять недовольство, что тех отправили на домашний карантин, а их держат в обсервации», — заявил Каниметов.

Он добавил, что по случившемуся факту МВД и минздрав проводят разъяснительные беседы, а нарушителей обсервации будут привлекать к ответственности.

«Граждане, которые находятся в обсервации, будут нарушать или не подчиняться требованиям минздрава и МВД, будут привлечены к ответственности», — сказал замглавы МВД.

Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге сообщил, что уже у более 100 человек, прибывших из Соль-Илецка, диагностирован COVID-19. Из этого города на автобусах прибыли более 500 человек, у 55 человек сразу выявили коронавирус.

Минздрав тогда заявил, что люди заразились, потому что находились долгое время в замкнутом пространстве — в автобусах. Тогда же власти приняли решение проводить дополнительное ПЦР-тестирование кыргызстанцев, прибывших из этого города.

Соль-Илецк — город в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан. Власти Кыргызстана вывезли более 500 человек, но там еще осталось столько же. Сейчас эти люди живут в палаточном городке, который построили власти города.

На 18 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 216 случаев заражения коронавирусом. За все время умерли 14 человек с COVID-19.