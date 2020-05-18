Минздрав сообщил, что на 18 мая по республике зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 6 человек, из них 3 среди прибывших из Санкт-Петербурга;

Чуйская область — 46 человек, их них 43 среди прибывших из Соль-Илецка;

Нарынская область — 14;

Ош — 5;

Ошская область — 6;

Джалал-Абадская область — 1.

«По прибывшим из Соль-Илецка все находились в обсерваторе из-за высокого риска заражения до повторных лабораторных исследований. 43 случая выявлены как раз при повторном обследовании. Плюс, в самом начале сограждане не соблюдали правила обсервации, они находились в близком контакте», — заявил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего по республике зафиксировано 1216 случаев заражения.

За сутки из стационара выписано 23 пациента:

Бишкек — 20;

Джалал-Абадская область — 3.

Всего по стране с выздоровлением выписано 827 пациентов.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая, из стационаров республики выписались 8 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 255 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 212 медработника.

За все время в Кыргызстане погибло 14 человек с COVID-19.